Роландо Маран: "Автогол в матче с "Миланом" повлиял на "Кальяри"

Главный тренер "Кальяри" Роландо Маран - о матче с "Миланом" (0:3) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Когда играешь на "Сан-Сиро" против "Милана", нужно сохранять целостность игры на протяжении всего матча. Автогол повлиял на нас, но нам нужно быть готовыми возвращаться в игру после неудач, - цитирует специалиста Football Italia. - Нам нужно быть сильнее, работать над своими позитивными аспектами и оставаться в игре. Мы сделали замены, чтобы максимально использовать свои сильные стороны. Команда прошла через трудности и вновь находит себя, но нам нужно быть более стабильными. К сожалению, нам не повезло в некоторых моментах: автогол, штанга. Нам нужно оставаться сильными, несмотря на трудности.

Все о чемпионате Италии - здесь