Владелец «Фиорентины» Коммиссо: «Челси» потратил миллионы, чтобы быть 12-м. Я хотя бы ничего не потратил»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о финансовом положении своей команды.

«На мне лежит большая ответственность. Главная проблема «Фиорентины» состоит в том, что нет доходов. Я не могу каждый год терять 40 миллионов. С клубами Англии все сложнее. Они поступают так же, как «Ювентус»: платят игрокам больше, чем они того заслуживают. И мы потеряли таких игроков, как Кьеза, Влахович и Бернардески. Но в Турин едут не ради футболки, а за деньгами. Вот «Челси» потратил миллионы, чтобы быть двенадцатым. По крайней мере, я ничего не потратил», — приводит слова Коммиссо Viola News.

«Фиорентина» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков за 35 матчей.