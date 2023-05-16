Полузащитник «Милана» Беннасер успешно перенес операцию на колене

Полузащитник «Милана» и сборной Алжира Исмаэль Беннасер успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба.

Восстановление 25-летнего хавбека займет не менее шести месяцев.

Беннасер получил повреждение колена в первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (0:2). Беннасер был вынужден покинуть поле на 18-й минуте.

В сезоне-2022/23 Беннасер провел за «Милан» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.