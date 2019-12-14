Роберто Перейра: «Связка Дибалы, Роналду и Игуаина может стать одной из лучших в мире»

Полузащитник сборной Аргентины Роберто Перейра считает, что из Пауло Дибалы, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина в «Ювентусе» может получиться эффективная связка. Экс-игрок «Ювентуса» признался, что говорил о будущем Дибалы в Турине с ним.

— Мы с Дибалой дружим, регулярно общаемся, — цитирует Gazzetta dello Sport Перейру. — Летом он сказал, что хочет остаться в «Ювентусе», поскольку верит, что может изменить ситуацию в клубе. Я считаю, что у него идеальные качества, чтобы играть вместе с Роналду и Игуаином. Если Сарри доверится им, то эта троица может стать одной из сильнейших связок в мире.