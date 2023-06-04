Роберто Манчини может возглавить «Наполи»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Информируется, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ведет переговоры с Манчини. Де Лаурентис пообщался с 58-летним специалистом на предмет его намерений и планах.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в назначении главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончании сезона. Команда под его руководством впервые с 1990 года выиграла чемпионат Италии.