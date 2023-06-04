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Сегодня, 14:26

«Интер» предложил Начо 3-летний контракт и повышение зарплаты

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» предложил контракт защитнику «Реала» Начо, сообщает L'Interista.

По данным источника, итальянский клуб предлагает 33-летнему игроку трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет ответа Начо на предложение о новом контракте.

Футболист является воспитанником мадридцев и выступает за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и записал на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.

Источник: L'Interista
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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