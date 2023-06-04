«Интер» предложил Начо 3-летний контракт и повышение зарплаты

«Интер» предложил контракт защитнику «Реала» Начо, сообщает L'Interista.

По данным источника, итальянский клуб предлагает 33-летнему игроку трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет ответа Начо на предложение о новом контракте.

Футболист является воспитанником мадридцев и выступает за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и записал на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.