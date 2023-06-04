«Интер» предложил Начо 3-летний контракт и повышение зарплаты
«Интер» предложил контракт защитнику «Реала» Начо, сообщает L'Interista.
По данным источника, итальянский клуб предлагает 33-летнему игроку трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет ответа Начо на предложение о новом контракте.
Футболист является воспитанником мадридцев и выступает за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и записал на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.
Источник: L'Interista
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|- : -
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|- : -
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|- : -
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6
Новости