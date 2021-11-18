Защитник «Торино» Рикардо Родригес получил травму во время пребывания в сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит ближайший матч Серии А против «Удинезе», который состоится в понедельник, 22 ноября. Более точные сроки восстановления станут известны позднее.

29-летний швейцарец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Торино» во всех турнирах.