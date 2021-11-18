Рикардо Родригес получил травму в сборной Швейцарии и пропустит матч «Торино» — «Удинезе»
19:52
Защитник «Торино» Рикардо Родригес получил травму во время пребывания в сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что у игрока повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит ближайший матч Серии А против «Удинезе», который состоится в понедельник, 22 ноября. Более точные сроки восстановления станут известны позднее.
29-летний швейцарец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Торино» во всех турнирах.
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