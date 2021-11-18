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Джилардино: «Влахович готов играть в топ-клубах»

Джилардино считает, что Влахович готов играть в топ-клубах
20:30
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Бывший нападающий «Фиорентины» Альберто Джилардино поделился мнением о форварде команды Душане Влаховиче.

«Он — современный центральный нападающий. Он готов играть в топ-клубах, он всегда выкладывается на полную. Трудно на данный момент обсуждать ситуацию с его контрактом», — приводит слова Джилардино Football Italia.

Ранее сообщалось, что Влахович не хочет оставаться в «Фиорентине». Нынешний контракт 21-летнего игрока действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.

Душаном Влаховичем, как сообщают СМИ, интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне нападающий провел за «Фиорентину» 13 матчей и забил 10 голов.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/gilardino-explains-why-juventus-and-tottenham-target-vlahovic-is-ready-for-a-big-club/

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