Джилардино: «Влахович готов играть в топ-клубах»

Бывший нападающий «Фиорентины» Альберто Джилардино поделился мнением о форварде команды Душане Влаховиче.

«Он — современный центральный нападающий. Он готов играть в топ-клубах, он всегда выкладывается на полную. Трудно на данный момент обсуждать ситуацию с его контрактом», — приводит слова Джилардино Football Italia.

Ранее сообщалось, что Влахович не хочет оставаться в «Фиорентине». Нынешний контракт 21-летнего игрока действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.

Душаном Влаховичем, как сообщают СМИ, интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне нападающий провел за «Фиорентину» 13 матчей и забил 10 голов.