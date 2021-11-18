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«Милан» предложит Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год

18:50
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«Милан» предложит защитнику команды Алессио Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

Ранее стало известно, что агент футболиста Мино Райола приехал в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта.

Нынешнее соглашение 26-летнего защитника истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость итальянского игрока в 20 миллионов евро.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 11 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1461093393925300229?s=20

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