«Милан» предложит Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год

«Милан» предложит защитнику команды Алессио Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

Ранее стало известно, что агент футболиста Мино Райола приехал в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта.

Нынешнее соглашение 26-летнего защитника истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость итальянского игрока в 20 миллионов евро.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 11 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.