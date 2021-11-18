«Милан» предложит Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год
18:50
«Милан» предложит защитнику команды Алессио Романьоли контракт на 3,5-4 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.
Ранее стало известно, что агент футболиста Мино Райола приехал в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта.
Нынешнее соглашение 26-летнего защитника истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость итальянского игрока в 20 миллионов евро.
Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 11 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1461093393925300229?s=20
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