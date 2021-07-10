Рибери: «Ожидал более уважительного отношения от «Фиорентины»

Полузащитник Франк Рибери прокомментировал уход из «Фиорентины» в связи с истечением срока контракта.

«Я провел два прекрасных года во Флоренции. Мне жаль уходить, хотелось остаться здесь еще на сезон. Я отдавал все силы в матчах за «Фиорентину», однако со мной никто не обсудил новый контракт. Я ожидал более уважительного отношения от клуба», — цитирует 38-летнего полузащитника Football Italia.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.