«Ливорно» начал процедуру ликвидации клуба

Итальянский «Ливорно» был объявлен банкротом, сообщается на официальном сайте клуба.

До 9 июля клуб должен был покрыть убытки за счет увеличения капитала, но новые средства не поступили. Теперь руководство начало процедуру ликвидации клуба. У «Ливорно» есть время до 19 июля, чтобы найти нового покупателя, иначе клуб начнет с нуля.

«Ливорно» по итогам сезона-2020/21 занял последнее место в серии C. По ходу сезона с команды сняли очки за долги.

В последний раз «Ливорно» выступал в серии А в сезоне-2013/14. Высшее достижение команды — два вторых места в чемпионате Италии (в 1920 и 1943 годах).