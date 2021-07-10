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«Ливорно» начал процедуру ликвидации клуба

09:11
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Итальянский «Ливорно» был объявлен банкротом, сообщается на официальном сайте клуба.

До 9 июля клуб должен был покрыть убытки за счет увеличения капитала, но новые средства не поступили. Теперь руководство начало процедуру ликвидации клуба. У «Ливорно» есть время до 19 июля, чтобы найти нового покупателя, иначе клуб начнет с нуля.

«Ливорно» по итогам сезона-2020/21 занял последнее место в серии C. По ходу сезона с команды сняли очки за долги.

В последний раз «Ливорно» выступал в серии А в сезоне-2013/14. Высшее достижение команды — два вторых места в чемпионате Италии (в 1920 и 1943 годах).

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Сергей Разин все материалы автора

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