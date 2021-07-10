Аллегри уговорил Кьеллини остаться в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел встречу с защитником команды Джорджо Кьеллини перед стартом чемпионата Европы. Именна эта встреча заставила Кьеллини согласиться продлить контракт с клубом, сообщает Tuttosport.

Прежде 36-летний итальянец намеревался покинуть клуб из Турина этим летом.

Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году, а до этого выступал за «Фиорентину» и «Ливорно». В составе туринского клуба центральный защитник восемь раз становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок Италии и три раза доходил до финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне серии А Кьелллини провел 17 матчей, отметившись 1 голевой передачей.