Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
19:25
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
— Недавно играл в FIFA 20 с детьми, — написал француз в Twitter. — Эй, EA Sports (разработчики игры — прим. «СЭ»), кто этот парень?
Played #FIFA20 with my kids not long ago. ?— Franck Rib?ry (@FranckRibery) October 17, 2019
Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ??? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx
Футболист также прикрепил изображение своего прототипа в симуляторе. 36-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей за «фиалок» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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