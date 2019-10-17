Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.

— Недавно играл в FIFA 20 с детьми, — написал француз в Twitter. — Эй, EA Sports (разработчики игры — прим. «СЭ»), кто этот парень?

Футболист также прикрепил изображение своего прототипа в симуляторе. 36-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей за «фиалок» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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