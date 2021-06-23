«Милан» согласовал контракт с Жиру и претендует еще на двух игроков «Челси»
01:14
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру близок к переходу в «Милан». Стороны уже согласовали условия контракта на два года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
У 34-летнего футболиста есть договоренности с «Челси», по которой француз может стать свободным агентом.
Также «россонери» претендуют на полузащитника Темуе Бакайоко и нападающего Хаким Зиеха. Хотя по этим футболистам с «Челси» переговоры пока не велись.
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