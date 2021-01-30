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Пиоли оценил игру Томори в дебютном матче за «Милан»

07:38
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли похвалил защитника Фикайо Томори за игру в дебютном матче за «россонери» против «Интера» (2:1).

«Он отлично справился. Фикайо появился на поле со скамейки в непростом матче, еще и с учетом того, что приехал буквально несколько дней назад и тренировался с командой дважды. Он показал, на что способен. Томори — отличный защитник и умный парень, сконцентрированный и готовый учиться новому. Он в замечательной форме как физически, так и психологически», — цитирует Goal Пиоли.

Томори перешел в «Милан» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2020/21.

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