Пиоли оценил игру Томори в дебютном матче за «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли похвалил защитника Фикайо Томори за игру в дебютном матче за «россонери» против «Интера» (2:1).

«Он отлично справился. Фикайо появился на поле со скамейки в непростом матче, еще и с учетом того, что приехал буквально несколько дней назад и тренировался с командой дважды. Он показал, на что способен. Томори — отличный защитник и умный парень, сконцентрированный и готовый учиться новому. Он в замечательной форме как физически, так и психологически», — цитирует Goal Пиоли.

Томори перешел в «Милан» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2020/21.