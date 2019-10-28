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Рибери могут дисквалифицировать на несколько матчей

09:11
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей, информирует Sky Sport.

Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра. Он был недоволен решением засчитать победный гол соперника.

Решением по Рибери будет принято после отчета судьи.

Напомним, что Рибери перешел в «Фиорентину» летом из «Баварии» на правах свободного агента.

В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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