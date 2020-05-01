Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал о своей бурной юности. По словам 46-летнего ветерана, он с 18 лет регулярно занимался сексом с разными девушками.

— С 18 лет у меня было считанное количество дней воздержания, — цитирует Marca Вьери. — Со мной связывают много историй с женщинами. Только некоторые из них вымышленные. Почти все правда. Многие девушки, которых вы видите в кино и на телевидении, имели со мной связь.

Я регулярно уговаривал одну, двух или даже трех провести со мной ночь. Мы закрывались, и я делал то, что хотел.

Вьери в марте 2019 года женился на Констанце Каррачиоло, с которой встречался с 2017 года. Пара воспитывает дочку Стеллу 2018 года рождения, Констанца ждет второго ребенка.