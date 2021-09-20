Романьоли: «Это одна из лучших команд «Милана» с тех пор, что я здесь»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Мы не так хорошо начали, но отреагировали на это и показали хорошую игру. Как я всегда говорю, я стараюсь изо всех сил. Тренер принимает свои решения, все, что я могу сделать, это постараться усложнить ему выбор стартового состава. Безусловно, это одна из лучших команд «Милана» с тех пор, что я здесь, но нам нужно сохранять концентрацию, ведь нам предстоит еще долгий путь», — приводит слова Романьоли DAZN.

«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.