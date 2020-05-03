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Рангник рассказал, при каких условиях он мог бы возглавить «Милан»

15:37
Ральф Рангник. Фото DFL.
Ральф Рангник. Фото DFL.
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Немецкий тренер Ральф Рангник подтвердил, что с ним общались представители «Милана» по поводу работы главным тренером. Ранее сообщалось, что он одновременно может занять должность спортивного директора клуба. Сейчас главным тренером команды является Стефано Пиоли.

— Был запрос от «Милана», но из-за вспышки коронавируса у появились другие вопросы, которые нужно было рассмотреть, кроме того, подхожу ли я им, — сказал немец в интервью Mitteldeutsche Zeitung. — Финансовый аспект меня не интересует. Мне нужно определенное влияние. Это не то же самое, что власть, но в некоторых ситуациях власть тоже нужна, чтобы происходили нужные процессы.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм». Сейчас он возглавляет спортивный отдел корпорации «Ред Булл».

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