Рангник рассказал, при каких условиях он мог бы возглавить «Милан»

Немецкий тренер Ральф Рангник подтвердил, что с ним общались представители «Милана» по поводу работы главным тренером. Ранее сообщалось, что он одновременно может занять должность спортивного директора клуба. Сейчас главным тренером команды является Стефано Пиоли.

— Был запрос от «Милана», но из-за вспышки коронавируса у появились другие вопросы, которые нужно было рассмотреть, кроме того, подхожу ли я им, — сказал немец в интервью Mitteldeutsche Zeitung. — Финансовый аспект меня не интересует. Мне нужно определенное влияние. Это не то же самое, что власть, но в некоторых ситуациях власть тоже нужна, чтобы происходили нужные процессы.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм». Сейчас он возглавляет спортивный отдел корпорации «Ред Булл».