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Ральф Рангник: «Приходить в «Милан» сейчас было бы неразумно»

12:33
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Немецкий специалист Ральф Рангник, являвшийся одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана», рассказал о несостоявшемся переходе в итальянскую команду.

— «Милан» отлично выступал с момента возобновления чемпионата, 9 побед и 3 ничьих, — цитирует Suddeutsche Zeitung Рангника. — Было бы неразумно приходить в эту команду сейчас, с какой стороны ни посмотри. Если бы я поставил себя на место фанатов «Милана», спортивного директора клуба или игроков, я бы вряд ли понял, зачем команде нужны изменения после такого положительного периода.

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