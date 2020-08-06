Ральф Рангник: «Приходить в «Милан» сейчас было бы неразумно»

Немецкий специалист Ральф Рангник, являвшийся одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана», рассказал о несостоявшемся переходе в итальянскую команду.

— «Милан» отлично выступал с момента возобновления чемпионата, 9 побед и 3 ничьих, — цитирует Suddeutsche Zeitung Рангника. — Было бы неразумно приходить в эту команду сейчас, с какой стороны ни посмотри. Если бы я поставил себя на место фанатов «Милана», спортивного директора клуба или игроков, я бы вряд ли понял, зачем команде нужны изменения после такого положительного периода.