Работник автомойки случайно уничтожил «Феррари» вратаря «Дженоа»

Вратарь «Дженоа» Федерико Маркетти лишился своего автомобиля. Как сообщает ANSA, «Феррари» 37-летнего голкипера был полностью уничтожен сотрудником автомойки.

Маркетти решил помыть машину во время тренировки в Лигурии. Однако служащий, которому был поручен автомобиль, не смог справиться с мощностью «Феррари».

Отмечается, что он врезался в несколько припаркованных автомобилей и полностью уничтожил машину Маркетти. При этом сам работник не пострадал.