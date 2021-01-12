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Работник автомойки случайно уничтожил «Феррари» вратаря «Дженоа»

00:39
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Вратарь «Дженоа» Федерико Маркетти лишился своего автомобиля. Как сообщает ANSA, «Феррари» 37-летнего голкипера был полностью уничтожен сотрудником автомойки.

Маркетти решил помыть машину во время тренировки в Лигурии. Однако служащий, которому был поручен автомобиль, не смог справиться с мощностью «Феррари».

Отмечается, что он врезался в несколько припаркованных автомобилей и полностью уничтожил машину Маркетти. При этом сам работник не пострадал.

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