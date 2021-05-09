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«Работаем в выходные как обычно». Миранчук — об очередном голе за «Аталанту»

21:48
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил «Парме» (5:2) в 35-м туре мерии А.

Миранчук отметился голом на 93-й минуте — он подхватил мяч примерно в 12 метрах от ворот и пробил под перекладину.

«Работаем в выходные как обычно», — написал россиянин в Instagram.

Это его четвертый гол за «Аталанту» в чемпионате Италии и седьмой во всех турнирах за 27 матчей.

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