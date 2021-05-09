Фабиан Руис готов расторгнуть предварительное соглашение с «Реалом», чтобы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может отказаться от перехода в «Реал». У 23-летнего испанца есть предварительное соглашение со «сливочными», однако игрок может расторгнуть его и перейти в «Барселону», утверждает Sport.es.

Игрок считает, что в каталонском клубе он получит лучшие перспективы для дальнейшего развития и прогресса.

В текущем сезоне на счету Руиса 2 гола и 1 результативная передача в 19 матчах серии А.