Фабиан Руис готов расторгнуть предварительное соглашение с «Реалом», чтобы перейти в «Барселону»
22:27
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может отказаться от перехода в «Реал». У 23-летнего испанца есть предварительное соглашение со «сливочными», однако игрок может расторгнуть его и перейти в «Барселону», утверждает Sport.es.
Игрок считает, что в каталонском клубе он получит лучшие перспективы для дальнейшего развития и прогресса.
В текущем сезоне на счету Руиса 2 гола и 1 результативная передача в 19 матчах серии А.
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