Валерий Баринов: «Зачем покупали Миранчука, если он не очень нужен?»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 35-го тура серии А с «Пармой» (5:2).

Россиянин вышел на замену на 58-й минуте и забил гол в концовке.

«Я не понимаю, зачем Миранчука покупали, если он не очень нужен? В «Аталанте» серьезная конкуренция. Мы же все понимаем. Непонятно, почему Лешу так продали и так купили. Гасперини — тренер перестраховщик. Они идут в лидерской группе, им нужно в Лигу чемпионов. И пока они не займут нужное место, то Лешку вот так и будут использовать. Хорошо хоть сегодня полчаса дал. Мне нравится «Аталанта»! Это лешкина команда, но я хочу, чтобы он играл. А менять на другую команду... Что прыгать-то?», — сказал Баринов «СЭ».

«Аталанта» набрала 72 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

(Владислав Флегонтов)