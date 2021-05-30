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Рабьо заявил, что перешел в «Ювентус» ради Аллегри

12:59
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что переходил в клуб ради работы с Массимилиано Аллегри.

«Два года назад я решил пойти в «Ювентус», потому что знал, что Аллегри работает с командой. «Юве» выиграл очень много трофеев при нем, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Думаю, за те два года, что его не было в клубе, он исследовал футбол и понял, в какую сторону он развивается», — приводит Football Italia слова Рабьо.

Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года. Тем же летом Аллегри покинул клуб, его место занял Маурицио Сарри, которого летом 2020 года сменил Андреа Пирло.

Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус», заняв место отправленного в отставку Пирло.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/rabiot-joined-juventus-because-of-allegri/

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