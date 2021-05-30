«Интер» ведет переговоры по продлению контракта с Бареллой

«Интер» хочет продлить контракт с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «нерадзурри» предложат 24-летнему итальянцу соглашение до 2025 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

#Inter will open talks soon to extend Nicol? #Barella's contract until 2025 with a new salary (€ 4,5M/year). #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 29, 2021

В сезоне-2020/21 Барелла провел 46 матчей за «Интер», на его счету 3 гола и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до 2024 года.