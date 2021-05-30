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«Интер» ведет переговоры по продлению контракта с Бареллой

08:51
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«Интер» хочет продлить контракт с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «нерадзурри» предложат 24-летнему итальянцу соглашение до 2025 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/21 Барелла провел 46 матчей за «Интер», на его счету 3 гола и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до 2024 года.

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