Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Буффон рассказал, что его подтолкнуло покинуть «Ювентус»

15:15
Теги:

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть «Ювенутс».

«Меня раздражало вот что. Бы ли те, кто думали, что я играл против «Барселоны» из-за дружбы с Пирло. Мне не нужны подарки. Создавалось ощущение, что во мне сомневаются. Именно это меня подтолкнуло к уходу», — цитирует Буффона Football Italia.

Футболист в конце мая объявил, что по окончании сезона-2020/21 покинет «Ювентус». Сообщалось, что в игроке заинтересована «Парма».

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Один из самых умных и техничных игроков КХЛ едет в «Лос-Анджелес». В последние годы этот клуб — кладбище звезд
Победа Казахстана — огромный удар по Канаде. Шансы на вылет топ-сборной с чемпионата мира все выше
Хасбик и Абдурозик захватили мир. Их бой зацепил даже Шакила О'Нила

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд