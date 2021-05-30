Буффон рассказал, что его подтолкнуло покинуть «Ювентус»
15:15
Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть «Ювенутс».
«Меня раздражало вот что. Бы ли те, кто думали, что я играл против «Барселоны» из-за дружбы с Пирло. Мне не нужны подарки. Создавалось ощущение, что во мне сомневаются. Именно это меня подтолкнуло к уходу», — цитирует Буффона Football Italia.
Футболист в конце мая объявил, что по окончании сезона-2020/21 покинет «Ювентус». Сообщалось, что в игроке заинтересована «Парма».
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