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«Пусть говорит твоя уверенность». Стильный образ Роналду

02:45
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. 35-летний португалец сфотографировался в стильном образе: в салатовой кофте, белыми штанами и дорогими часами.

«Пусть говорит твоя уверенность», — написал Роналду.

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