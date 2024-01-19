Пулишич рассказал, каким для него стал 2023 год

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, каким для него выдался 2023 год.

«Для меня 2023 год стал годом перемен. Но это положительные перемены», — цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А. В следующем туре чемпионата команда сыграет с «Удинезе».