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18 января, 23:54

«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» — «Фиорентина».
Фото Global Look Press

«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 22-й минуте открыл форвард неаполитанцев Джованни Симеоне. На 84-й минуте преимущество «Наполи» удвоил Алессио Дзербин, а через две минуты он же довел счет до разгромного, оформив дубль.

«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии. Соперник команды Вальтера Маццарри определится в матче «Интер» — «Лацио», который состоится 19 января.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
18 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Наполи
3:0
Фиорентина
Источник: Сетка Суперкубка Италии
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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Рома – Верона
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Фрозиноне – Кальяри
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Эмполи – Монца
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21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 - : -
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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