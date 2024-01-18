«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии
«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 3:0.
Встреча проходила на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Счет на 22-й минуте открыл форвард неаполитанцев Джованни Симеоне. На 84-й минуте преимущество «Наполи» удвоил Алессио Дзербин, а через две минуты он же довел счет до разгромного, оформив дубль.
«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии. Соперник команды Вальтера Маццарри определится в матче «Интер» — «Лацио», который состоится 19 января.
Источник: Сетка Суперкубка Италии
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|3
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|20
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|9
|7
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|20
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|4
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|19
|
15
|Сассуоло
|20
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|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
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|21-32
|18
|
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|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|- : -
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|- : -
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|- : -
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|- : -
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
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Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
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Интер
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|1
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