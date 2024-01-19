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Сегодня, 09:34

Моуринью может возглавить «Наполи»

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото AFP

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Наполи», сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, агент тренера связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом по поводу возможного назначения. Однако помешать работе Моуринью в «Наполи» может его высокая зарплата.

16 января тренер был уволен из «Ромы». Моуринью работал в клубе с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

«Наполи» после 20 туров серии А занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

ФК Наполи
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
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 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
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16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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