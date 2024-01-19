Моуринью может возглавить «Наполи»

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Наполи», сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, агент тренера связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом по поводу возможного назначения. Однако помешать работе Моуринью в «Наполи» может его высокая зарплата.

16 января тренер был уволен из «Ромы». Моуринью работал в клубе с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.