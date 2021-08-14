«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в матче 1/32 финала Кубка Италии со счетом 4:0. Дубль оформил нападающий Душан Влахович.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Кубок Италии

1/32 финала

«Фиорентина» — «Козенца» — 4:0 (3:0)

Голы: Влахович, 4 (1:0). Гонсалес, 37 (2:0). Влахович, 45+4 (3:0). Венути, 51 (4:0).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Бенасси, 77), Пульгар (Бьянко, 88), Мале (Кастровилли, 70), Кальехон (Сапонара, 69), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 70).

Предупреждение: Пеццела, 54.

Судья: Камплоне (Италия).

13 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

«Удинезе» — «Асколи» — 3:1 (1:0)

Голы: Перейра, 11 (1:0). Молина, 53 (2:0). Перейра, 55 (3:0). Д`Орацио, 90+2 (3:1).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Де Майо, 61), Удогие, Молина, Перейра (Арслан, 61), Макенго (Форестьери, 77), Уоллас, Пуссетто (Окака Чука, 68), Гонсалес Перес (Деулофеу, 68).

Предупреждение: Стрюгер Ларсен, 38.

Судья: Гарильо (Италия).

13 августа. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Дженоа» — «Перуджа» — 3:2 (2:2)

Голы: Карретта, 2 (0:1). Лизи, 10 (0:2). Кришито, 26 — с пенальти (1:2). Чичисола, 41 — в свои ворота (2:2). Каллон, 83 (3:2).

«Дженоа»: Маркетти, Кришито, Сабелли, Бираски, Ванхейсден (Серпе, 90+2), Камбьясо, Бадель, Стураро (Ровелла, 55), Эрнани (Каллон, 55), Экубан (Пандев, 46), Бьянки (Дестро, 46).

Предупреждения: Бираски, 38. Пандев, 56.

Удаление: Курадо (Перуджа), 39.

Судья: Рапуано (Италия).

13 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Порденоне» — «Специя» — 1:3 (0:2)

13 августа. Линьяно-Саббьядоро. Стадион «Гвидо Тегиль».