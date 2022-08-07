«ПСЖ» и «Наполи» согласовывают трансфер Фабиана Руиса

«Наполи» и «ПСЖ» в ближайшее время планируют оформить трансфер полузащитника Фабиана Руиса, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, футболист не хочет оставаться в неаполитанском клубе, поэтому настаивает на переходе. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Неаполитанцы рассматривают вариант продажи Руиса, чтобы не потерять игрока бесплатно.

«ПСЖ» готов заплатить за 26-летнего испанца 25 миллионов евро. На данный момент клубы работают над сделкой.

В сезоне-2021/22 Руис забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах Серии А.