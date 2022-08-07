«Интер» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу», Лукаку забил во второй игре подряд

«Интер» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу» со счетом 2:4.

В составе миланцев отличились Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио, у испанского клуба дубль оформил Альфонсо Педраса, еще по голу забили Франсис Коклен и Николас Джексон.

Отметим, Лукаку забил во втором матче подряд — ранее он отличился в игре с «Лионом» (2:2).

В первом туре серии А «Интер» 13 августа встретится с «Лечче», «Вильярреал» в этот же день сыграет с «Вальядолидом» на старте ла лиги.