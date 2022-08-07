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«Интер» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу», Лукаку забил во второй игре подряд

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Интер» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу» со счетом 2:4.

В составе миланцев отличились Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио, у испанского клуба дубль оформил Альфонсо Педраса, еще по голу забили Франсис Коклен и Николас Джексон.

Отметим, Лукаку забил во втором матче подряд — ранее он отличился в игре с «Лионом» (2:2).

В первом туре серии А «Интер» 13 августа встретится с «Лечче», «Вильярреал» в этот же день сыграет с «Вальядолидом» на старте ла лиги.

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П1

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Обе забьют - да

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Ромелу Лукаку
ФК Вильярреал
ФК Интер (Интернационале)
0
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«Аталанта» в товарищеском матче уступила «Валенсии», Миранчук вышел на 80-й минуте
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5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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