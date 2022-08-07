Нападающий «Ромы» Шомуродов может перейти в «Болонью» на правах аренды

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Болонью» на правах аренды с обязательной опцией выкупа при определенных условиях, сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Элдор Шомуродов перейдет в «Болонью» из «Ромы». Переговоры об аренде находятся на заключительном этапе с опцией выкупа за 10 миллионов евро, которая станет обязательством при достижении определенных условий. Контракт до 2027 года по схеме 1+4», — говорится в социальных сетях журналиста.

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.