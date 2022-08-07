Нападающий «Ромы» Шомуродов может перейти в «Болонью» на правах аренды
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Болонью» на правах аренды с обязательной опцией выкупа при определенных условиях, сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Элдор Шомуродов перейдет в «Болонью» из «Ромы». Переговоры об аренде находятся на заключительном этапе с опцией выкупа за 10 миллионов евро, которая станет обязательством при достижении определенных условий. Контракт до 2027 года по схеме 1+4», — говорится в социальных сетях журналиста.
Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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15
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16
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17
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18
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19
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|13.08
|19:30
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|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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