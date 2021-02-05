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Прокуратура Италии открыла дело по поводу стычки Ибрагимовича и Лукаку

18:25
Ромелу Лукаку (слева) и Златан Ибрагимович. Фото Twitter
Ромелу Лукаку (слева) и Златан Ибрагимович. Фото Twitter
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Государственная прокуратура Италии проведет расследование относительно конфликта футболистов Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку во время матча между «Миланом» и «Интером» (1:2) в Кубке Италии, сообщает Football Italia.

Следователи прокуратуры изучают материалы дела, с тем, чтобы определить, нет ли в нем элементов расизма.

5 февраля в прокуратуру для дачи показаний был вызван Ибрагимович, в ближайшее время ту же процедуру придется пройти Лукаку.

За стычку на поле нападающие «Милана» и «Интера» получили по одному матчу дисквалификации, однако решение по поводу возможных обвинений в расизме пока не принято.

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