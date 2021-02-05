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«В 36 лет доминирует больше, чем когда-либо!» «Ювентус» поздравил Роналду с днем рождения

16:10
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«Ювентус» в Twitter поздравил форварда Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 36 лет.

«В 36 лет доминирует больше, чем когда-либо! С днем рождения, Криштиану!» — говорится в сообщении.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что «Ювентус» хочет продлить контракт с форвардом до 2023 года. Нынешнее соглашение Роналду рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он в 23 матчах забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи.

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