«В 36 лет доминирует больше, чем когда-либо!» «Ювентус» поздравил Роналду с днем рождения

«Ювентус» в Twitter поздравил форварда Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 36 лет.

«В 36 лет доминирует больше, чем когда-либо! С днем рождения, Криштиану!» — говорится в сообщении.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что «Ювентус» хочет продлить контракт с форвардом до 2023 года. Нынешнее соглашение Роналду рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он в 23 матчах забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи.