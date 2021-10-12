«Милан» готов увеличить зарплату Тео Эрнадеса в три раза

Защитник «Милана» Тео Эрнандес должен подписать новый контракт с клубом. Решение данной задачи — приоритетная цель для «россонери», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 24-летнего француза истекает в 2024 году. Однако ему предлагают новое соглашение на улучшенных условиях, что предполагает увеличение его оклада, который сейчас равняется 1,5 миллиона евро за сезон. Причем итальянский клуб готов увеличить его зарплату в три раза — до 4,5 миллиона.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро.