Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» готов увеличить зарплату Тео Эрнадеса в три раза

12 октября, 01:33
Теги:

Защитник «Милана» Тео Эрнандес должен подписать новый контракт с клубом. Решение данной задачи — приоритетная цель для «россонери», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 24-летнего француза истекает в 2024 году. Однако ему предлагают новое соглашение на улучшенных условиях, что предполагает увеличение его оклада, который сейчас равняется 1,5 миллиона евро за сезон. Причем итальянский клуб готов увеличить его зарплату в три раза — до 4,5 миллиона.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
2