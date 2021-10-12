Кастильехо достиг устной договоренности о переходе в «Хетафе». Летом игрок мог оказаться в ЦСКА

«Милан» зимой намерен расстаться с полузащитником Саму Кастильехо. Футболист уже достиг устной договоренности о переходе в «Хетафе», сообщает AS.

Отметим, что во время летнего трансферного окна ЦСКА хотел арендовать Кастильехо, однако «Милан» не устраивали условия сделки.

Испанский полузащитник перешел в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.