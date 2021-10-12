«Интер» в четверг проведет переговоры с Брозовичем о новом контакте

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба 14 октября встретится с отцом 28-летнего хорвата, чтобы обсудить новое соглашение. Сообщается, что игрок подпишет контракт до 2025 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей, на его счету 1 результативная передача. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.