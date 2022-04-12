Аньелли и Де Лаурентиса могут отстранить от футбола. «Ювентус» и «Наполи» предоставляли недостоверные сведения о продажах игроков

Президентов «Ювентуса» Аньелли могут отстранить от футбола на год

Прокурор Федерации футбола Италии запросил наказание для президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в виде отстранения от футбольной деятельности за предоставление недостоверных сведений о продажах игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, обвинение просит отстранить президента «Ювентуса» на один год, спортивного директора Федерико Керубини — на шесть месяцев и 20 дней, вице-президента Павела Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене — на восемь месяцев, бывшего директора Фабио Паратичи — на 16 месяцев и 10 дней.

Отмечается, что обвинение требует оштрафовать туринский клуб на 800 тысяч евро.

Также обвинение просит отстранить президент «Наполи» на 11 месяцев и пять дней, его жену, сына и дочь — на шесть месяцев и 10 дней, генерального директора Андреа Киавелли — на девять месяцев и 15 дней.

При этом обвинение требует оштрафовать неаполитанский клуб на 329 тысяч евро.