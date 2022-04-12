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Каррера — о Хвиче в «Наполи»: «Очень хороший вариант для продолжения карьеры»

Каррера отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Наполи»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Ранее об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Наполи» — очень хороший вариант продолжения карьеры для футболиста после РПЛ. «Наполи» — великолепная команда!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее, 5 апреля, стало известно, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с казанским «Рубином».

Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
Массимо Каррера
0
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 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
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 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
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 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
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 Верона 32 12 9 11 56-49 45
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
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