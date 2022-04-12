Каррера отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Наполи»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Ранее об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Наполи» — очень хороший вариант продолжения карьеры для футболиста после РПЛ. «Наполи» — великолепная команда!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее, 5 апреля, стало известно, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с казанским «Рубином».