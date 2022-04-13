Чемпион мира Лука Тони высказался по поводу нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Бывший игрок «Фиорентины» считает, что форвард «россонери» заслужил право самому выбирать свое будущее.

«В отношениях между Ибрагимовичем и «Миланом», надеюсь, что окончательное решение будет за Златаном. Он чемпион и заслуживает сам выбирать, что делать. Он заслуживает быть главным героем в этой ситуации, учитывая его заслуги.

Я бы посоветовал Златану продолжать выступать, пока в он в состоянии. Но если он не в силах показывать свою лучшую форму, то стоит заканчивать. Такой футболист как Златан должен постоянно был лучшим", — цитирует Тони La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Милан» 23 матча и забил 8 голов.

После 32-го тура серии А миланский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, имея 68 очков.