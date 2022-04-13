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«Он чемпион и заслуживает сам выбирать, что делать». Тони — о будущем Ибрагимовича

Лука Тони высказался о будущем Златана Ибрагимовича
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Чемпион мира Лука Тони высказался по поводу нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Бывший игрок «Фиорентины» считает, что форвард «россонери» заслужил право самому выбирать свое будущее.

«В отношениях между Ибрагимовичем и «Миланом», надеюсь, что окончательное решение будет за Златаном. Он чемпион и заслуживает сам выбирать, что делать. Он заслуживает быть главным героем в этой ситуации, учитывая его заслуги.

Я бы посоветовал Златану продолжать выступать, пока в он в состоянии. Но если он не в силах показывать свою лучшую форму, то стоит заканчивать. Такой футболист как Златан должен постоянно был лучшим", — цитирует Тони La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Милан» 23 матча и забил 8 голов.

После 32-го тура серии А миланский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, имея 68 очков.

Источник: https://football-italia.net/toni-ibrahimovic-should-retire-if/
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
Лука Тони
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 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
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 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
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 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
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 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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