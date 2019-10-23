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Президент «Наполи» — о трансфере Ибрагимовича: «Не всем желаниям суждено сбыться»

14:17
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на разговоры о том, что нападающий «Лос-Анджелеса» Златан Ибрагимович может перейти в клуб из Неаполя.

— Это было бы очень интересно. Но не всем желаниям суждено сбыться, — цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

Ранее сам Ибрагимович заявлял, что готов вернуться в Италию. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что хотел бы видеть шведского нападающего в команде.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 30 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.

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