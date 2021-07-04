Президент «Наполи» не собирается отпускать Инсинье в другой клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проинформировал агента нападающего Лоренцо Инсинье, что не отпустит футболиста в другой клуб. На 30-летнего итальянца претендовали «Барселона» и «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

Предварительные переговоры между сторонами прошли не лучшим образом. Неаполитанцы хотят предложить игроку контракт с понижением зарплаты, что категорически не устраивает нападающего.

Приоритетом «Наполи» является продление контракта их капитана, но переговоры между двумя сторонами будут долгими, отмечает источник. Футболист хочет увеличения зарплаты, однако из-за пандемии коронавируса удовлетворить запросы игрока неаполитанцам будет сложно. Инсинье зарабатывает по контракту 5 миллионов евро в год.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.