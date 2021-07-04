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Агент Роналду попросил «Ювентус» продлить контракт с форвардом до 2023 года

12:24
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Медеш предложил туринскому клубу продлить контракт с 36-летним футболистом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Переговоры между двумя сторонами еще не начались, но «Ювентус» был проинформирован о желании Роналду. Руководство «Юве» попросило время на то, чтобы принять решение, поскольку Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Его зарплата составляет 31 миллион евро.

Срок действующего соглашения между «Юве» и Роналду истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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