«Ювентус» отказался продавать Рабьо «Арсеналу»
16:22
«Арсенал» хотел приобрести полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Однако лондонский клуб получил категорический отказ, сообщает Tuttosport.
Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри намерен сделать ставку на 26-летнего француза и видит в нем твердого игрока основы.
Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Рабьо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
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