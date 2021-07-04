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«Ювентус» отказался продавать Рабьо «Арсеналу»

16:22
Адриен Рабьо. Фото Instagram
Адриен Рабьо. Фото Instagram
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«Арсенал» хотел приобрести полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Однако лондонский клуб получил категорический отказ, сообщает Tuttosport.

Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри намерен сделать ставку на 26-летнего француза и видит в нем твердого игрока основы.

Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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