«Ювентус» отказался продавать Рабьо «Арсеналу»

«Арсенал» хотел приобрести полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Однако лондонский клуб получил категорический отказ, сообщает Tuttosport.

Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри намерен сделать ставку на 26-летнего француза и видит в нем твердого игрока основы.

Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.