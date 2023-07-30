Президент «Лацио» признался, что Сарри не захотел покупать Фреда у «МЮ»
Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что был готов вступить в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Фреда, но главный тренер Маурицио Сарри был против.
«Я был готов начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» и сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что он его не хочет. То же самое произошло с Ло Чельсо», — цитирует Лотито журналист Фабрицио Романо.
30-летний бразилец играет за «Манчестер Юнайтед» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до июня следующего года.
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Эмполи – Верона
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