Президент «Лацио» признался, что Сарри не захотел покупать Фреда у «МЮ»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что был готов вступить в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Фреда, но главный тренер Маурицио Сарри был против.

«Я был готов начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» и сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что он его не хочет. То же самое произошло с Ло Чельсо», — цитирует Лотито журналист Фабрицио Романо.

30-летний бразилец играет за «Манчестер Юнайтед» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до июня следующего года.