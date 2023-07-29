«Аталанта» подписала форварда «Альмерии» Туре

«Аталанта» объявила о покупке нападающего «Альмерии» Эль Билаля Туре.

Срок контракта с 21-летним малийцем и сумма трансфера не уточняются. Как утверждает инсайдер Николо Скира, футболист заключил соглашение до конца июня 2028 года, трансфер обойдется бергамаскам в 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Туре выступал за «Альмерию» с сентября 2022 года. Форвард забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах.