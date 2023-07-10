Президент «Лацио» подтвердил, что Милинкович-Савич хочет уйти: «В Саудовскую Аравию едут только за деньгами»
Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтвердил желание полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича покинуть клуб.
«Милинкович-Сачи попросил меня отпустить его, он просто хочет уйти. Переход в «Аль-Хиляль»? Я не знаю, есть ли официальное предложение. Мы ждем документов. Сделка состоится только после этого. Мне сказали, что [предложение] есть и оно очень важно для игрока и менее важно для клуба. Если кто-то хочет поехать в Саудовскую Аравию, то стимулом являются только деньги. Спросите об этом его», — цитирует Лотито Sky Sport Italia.
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах за римлян во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего серба в 50 миллионов евро.
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Лечче – Лацио
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